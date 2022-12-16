***UNS* *UNLUS* *TERA*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
16.12.2022 12:28
***UNS******UNLUS******TERA*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Fiyat Tespit Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087884
BIST
12:475.208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 19,18
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:4718,6541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:4719,8001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0219
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:471.065,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.065,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ARASE
|255,20
|21.209.417
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.266.452
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.906.815
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.138.803
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|89.110.260
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|157.709.174
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.762.806
|% -9,82
|
|EUREN
|14,47
|518.995.986
|% -9,11
|
|ALFAS
|294,70
|227.729.707
|% -7,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|VAKBN
|12,19
|3.078.011.255
|% 6,28
|
|ENKAI
|27,18
|2.964.733.473
|% 6,09
|
|EKGYO
|8,13
|2.761.339.284
|% 3,17
|
|THYAO
|140,20
|2.676.016.585
|% 0,07
|
|YKBNK
|12,03
|2.212.465.330
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,13
|2.761.339.284
|% 3,17
|
|SKBNK
|3,17
|914.732.356
|% 8,93
|
|VAKBN
|12,19
|3.078.011.255
|% 6,28
|
|YKBNK
|12,03
|2.212.465.330
|% 1,60
|
|TSKB
|4,89
|833.149.486
|% 5,39
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6471
|18,6521
|% 0,05
|
|Euro
|19,7899
|19,8027
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,5504
|22,6635
|% -0,38
|
|Frank
|19,9853
|20,1057
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,03
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-1,18
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,57
|
|Cumhuriyet
|7.166
|7.274
|-4,00
|
|Tam
|7.206
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.547
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,59
|-0,25
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|-1,52
|