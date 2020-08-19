***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2020 18:18
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Açıklamalar
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 30.06.2020 Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ek'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870016
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2972
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0759
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:058,6831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,1219
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:05458,60
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -15,80
|Açılış
|: 458,60
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,97
|1.677.548
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.532.778
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|341.355
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.483
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.088.021
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|601.775
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.087.368
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.344
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.087.368
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.308.344
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2862
|7,2945
|% -1,07
|
|Euro
|8,6640
|8,6800
|% -1,42
|
|Sterlin
|9,5731
|9,6211
|% -1,59
|
|Frank
|7,9676
|8,0156
|% -1,90
|
|Riyal
|1,9359
|1,9456
|% -1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-41,62
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-16,15
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,19
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|-0,37
|
Seans Raporu
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