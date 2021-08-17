***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
17.08.2021 23:04
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Açıklamalar
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 30.06.2021 Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ek'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958868
BIST
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4333
En Düşük
8,4213
18:059,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,8839
En Düşük
9,8697
18:05484,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,79
|Açılış
|: 483,95
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|6,50
|29.807.602
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.157.503
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|200.151.628
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.638.173
|% 9,97
|
|VANGD
|5,87
|24.690.033
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.317.184
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.200.797
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.694.114
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,80
|19.279.738
|% -8,20
|
|DARDL
|2,44
|90.258.122
|% -7,92
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 4,60
|
|TUPRS
|102,70
|662.210.570
|% 2,09
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,60
|445.626.577
|% 2,36
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|HALKB
|4,80
|503.072.349
|% 1,05
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4206
|8,4222
|% -0,11
|
|Euro
|9,8715
|9,8835
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,5490
|11,6069
|% -1,02
|
|Frank
|9,1793
|9,2346
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2417
|2,2530
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-0,33
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|0,01
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem