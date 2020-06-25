***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268Transferler17 7.180.281 -7.180.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -237.235 -10.857 -4.027.435 -4.275.527 -4.275.527Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 10.171.820 91.497 410.990 1.086.035 10.276.655 39.462.179 -4.027.435 67.471.741 67.471.741Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455Transferler18 -9.727.325 9.727.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 72.742 202.569 -6.401.340 -6.126.029 -6.126.029Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 606.401 1.362.370 1.289.666 10.276.655 29.734.854 -6.401.340 62.040.426 62.040.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.598.686 -168.041.859Dönem Karı (Zararı)-6.401.340 -4.027.435Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.401.340 -4.027.435Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.571.407 -8.308.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 741.045 224.282Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.062.413 -966.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 682.855 -542.215Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 268.943 -425.667Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 110.615 1.057Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler76.969 734.908Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler76.969 734.908Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20.176.834 -7.698.952Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-3Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.432.434 11.930Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.432.434 11.930Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -5.918.288 -613.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler21.191.827 -150.145.635Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.718.571 -6.162.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)15.718.571 -6.162.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.957.335 2.718.505İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.957.335 2.718.505Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.011 -142.351.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.011 -142.351.571Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.937.540 -3.957.482İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.937.540 -3.957.482İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler434.450 -392.807Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)435.035 -209.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-585 -183.608Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.361.894 -162.481.185Alınan Faiz756.325 1.611.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.896.903 -7.079.840Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 4.377.370 -92.814YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.683.245 3.853.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-151.076 -247.040Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -99.676 -164.499Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -51.400 -82.541Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler22 3Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri-3.532.169 4.100.133FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.614.364 -2.462.383Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.048.949 3.020.559Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-5.048.949 3.020.559Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2.189.049 -3.480.055Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları2.189.049 -3.480.055Ödenen Faiz-754.464 -2.002.887YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.301.077 -166.651.146Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-19.974.265 7.688.095NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.326.812 -158.963.051DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.688.544 180.003.426DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.015.356 21.040.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 320.883.438 276.668.751Finansal Yatırımlar11.682.718 9.047.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 11.682.718 9.047.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 11.682.718 9.047.962Ticari Alacaklar8 17.121.058 32.950.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 17.121.058 32.950.244Diğer Alacaklar18.889.402 26.846.737İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,25 359.844 716.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 18.529.558 26.130.068Türev Araçlar3.582.217 3.209.997Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 3.582.217 3.209.997Peşin Ödenmiş Giderler1.076.848 2.256.902İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 1.076.848 2.256.902Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 386.310 357.425Diğer Dönen Varlıklar997.822 252.803İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 997.822 252.803ARA TOPLAM374.619.813 351.590.821TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR374.619.813 351.590.821DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Maddi Duran Varlıklar11 3.272.242 3.856.735Tesis, Makine ve Cihazlar2.245.008 2.326.120Taşıtlar112.320 120.960Mobilya ve Demirbaşlar120.713 131.585Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar694.854 1.109.275Diğer Maddi Duran Varlıklar99.347 168.795Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 833.717 839.193Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar833.717 839.193Ertelenmiş Vergi Varlığı24 4.567.488 3.073.641TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.190.701 9.286.823TOPLAM VARLIKLAR384.810.514 360.877.644KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16.103.110 14.657.824İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 16.103.110 14.657.824Banka Kredileri575.396 10.887.404Kiralama İşlemlerinden Borçlar897.413 1.286.821İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları2.483.599Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar14.630.301Diğer Finansal Yükümlülükler1.570.109 6.619.058Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 1.570.109 6.619.058Ticari Borçlar292.755.273 256.769.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,25 16.144.249 16.250.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 276.611.024 240.519.339Diğer Borçlar4.122.294 7.059.834İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,25 365.225 565.468İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.757.069 6.494.366Türev Araçlar3.428.996 1.685.043Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 3.428.996 1.685.043Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 37.408İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 37.408Kısa Vadeli Karşılıklar3.921.137 4.963.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.436.315 3.747.251Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.484.822 1.215.879Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler275.067 238.244İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 275.067 238.244ARA TOPLAM322.175.986 292.030.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER322.175.986 292.030.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar65.981 158.930İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar65.981 158.930Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 65.981 158.930Uzun Vadeli Karşılıklar528.121 522.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 528.121 522.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER594.102 681.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER322.770.088 292.711.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.040.426 68.166.455Ödenmiş Sermaye18 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)606.401 533.659Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)606.401 533.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 606.401 533.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.652.036 2.449.467Yabancı Para Çevrim Farkları18 1.362.370 1.159.801Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.289.666 1.289.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.276.655 10.276.655Yasal Yedekler18 10.276.655 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.734.854 39.462.179Net Dönem Karı veya Zararı-6.401.340 -9.727.325TOPLAM ÖZKAYNAKLAR62.040.426 68.166.455TOPLAM KAYNAKLAR384.810.514 360.877.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 272.593.724 279.942.079Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri8.827.690 8.702.461Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler263.766.034 271.239.618Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -263.680.901 -269.280.657Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler19 -263.680.901 -269.280.657FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.912.823 10.661.422BRÜT KAR (ZARAR)8.912.823 10.661.422Genel Yönetim Giderleri20 -16.277.405 -15.736.929Pazarlama Giderleri20 -1.757.619 -1.017.231Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 0 471.794ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.122.201 -5.620.944FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.122.201 -5.620.944Finansman Gelirleri22 16.004.903 11.446.791Finansman Giderleri23 -14.796.076 -10.466.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.913.374 -4.640.890Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.512.034 613.455Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.512.034 613.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.401.340 -4.027.435DÖNEM KARI (ZARARI)-6.401.340 -4.027.435Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-6.401.340 -4.027.435Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72.742 -237.235Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)90.928 -296.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.186 59.309Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-18.186 59.309Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar202.569 -10.857Yabancı Para Çevrim Farkları202.569 -10.857Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)202.569 -10.857DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)275.311 -248.092TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.126.029 -4.275.527Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.126.029 -4.275.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852967BIST