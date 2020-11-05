***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268Transferler18 7.180.281 -7.180.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)74.355 500.544 -6.055.991 -5.481.092 -5.481.092Dönem Karı (Zararı)-6.055.991 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 74.355 500.544Sermaye Arttırımı18 5.000.000 5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 403.087 922.391 1.086.035 10.276.655 39.462.179 -6.055.991 71.266.176 71.266.176Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455Transferler18 -9.727.325 9.727.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)84.208 1.028.106 374.463 1.486.777 1.486.777Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 84.208 1.028.106 374.463Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 617.867 2.187.907 1.289.666 10.276.655 29.734.854 374.463 69.653.232 69.653.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.523.248 1.037.144Dönem Karı (Zararı)374.463 -6.055.991Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)374.463 -6.055.991Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-86.390.772 -31.425.384Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 2.538.664 2.560.774Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler180.535 -236.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 40.075 -648.202Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 140.460 411.944Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler112.648 874.395Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler112.648 874.395Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.752.010 -3.441.242Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.752.010 -3.441.242Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.341.091 -610.840Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-92.315.720 -30.572.213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.242.308 38.169.838Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.215.826 24.461.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.215.826 24.461.161Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.187.577 15.660.597İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.187.577 15.660.597Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 537.005İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 537.005Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.869.019 -2.823.226İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.869.019 -2.823.226İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.654.960 334.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.389.953 551.840Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)265.007 -217.539Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-110.258.617 688.463Alınan Faiz2.274.363 3.407.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.819.134 -7.316.228Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 280.140 4.257.367YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.728.370 6.619.523Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-563.956 -529.711Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -259.249 -364.871Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -304.707 -164.840Alınan Temettüler22 89.369 205.608Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-15.253.783Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri6.943.626FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.342.320 -19.096.216Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri33.651.559 -10.602.178Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri33.651.559 -10.602.178Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.122.394 -8.804.030Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.122.394 -8.804.030Ödenen Faiz-2.186.845 -4.690.008Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 5.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-95.909.298 -11.439.549Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi93.343.826 18.274.453NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.565.472 6.834.904DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.688.544 37.378.103DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.123.072 44.213.007Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 523.323.610 276.668.751Finansal Yatırımlar21.217.075 9.047.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar21.217.075 9.047.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 21.217.075 9.047.962Ticari Alacaklar58.166.070 32.950.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 58.166.070 32.950.244Diğer Alacaklar25.569.791 26.846.737İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,25 272.549 716.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 25.297.242 26.130.068Türev Araçlar3.516.477 3.209.997Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 3.516.477 3.209.997Peşin Ödenmiş Giderler434.065 2.256.902İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 434.065 2.256.902Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 77.285 357.425Diğer Dönen Varlıklar685.687 252.803İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 685.687 252.803ARA TOPLAM632.990.060 351.590.821TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR632.990.060 351.590.821DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Maddi Duran Varlıklar11 3.406.993 3.856.735Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.013.912 2.326.120Taşıtlar11 95.040 120.960Mobilya ve Demirbaşlar11 97.686 131.585Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 1.048.735 1.109.275Diğer Maddi Duran Varlıklar11 151.620 168.795Maddi Olmayan Duran Varlıklar973.588 839.193Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 973.588 839.193Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.711.498 3.073.641TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.609.333 9.286.823TOPLAM VARLIKLAR640.599.393 360.877.644KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47.122.366 14.657.824İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 47.122.366 14.657.824Banka Kredileri6 25.688.304 10.887.404Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.425.309 1.286.821İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları2.483.599Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 20.008.753Diğer Finansal Yükümlülükler4.496.664 6.619.058Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 4.496.664 6.619.058Ticari Borçlar506.190.054 256.769.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,25 37.464.151 16.250.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 468.725.903 240.519.339Diğer Borçlar5.190.815 7.059.834İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,25 421.448 565.468İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.769.367 6.494.366Türev Araçlar3.664.171 1.685.043Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 3.664.171 1.685.043Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.021 37.408İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)182.021 37.408Kısa Vadeli Karşılıklar3.243.310 4.963.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.886.971 3.747.251Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.356.339 1.215.879Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler358.638 238.244İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 358.638 238.244ARA TOPLAM570.448.039 292.030.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER570.448.039 292.030.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar158.930İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar158.930Kiralama İşlemlerinden Borçlar158.930Uzun Vadeli Karşılıklar498.122 522.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 498.122 522.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER498.122 681.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER570.946.161 292.711.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.653.232 68.166.455Ödenmiş Sermaye18 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)617.867 533.659Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)617.867 533.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 617.867 533.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.477.573 2.449.467Yabancı Para Çevrim Farkları18 2.187.907 1.159.801Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.289.666 1.289.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.276.655 10.276.655Yasal Yedekler18 10.276.655 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.734.854 39.462.179Net Dönem Karı veya Zararı374.463 -9.727.325TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.653.232 68.166.455TOPLAM KAYNAKLAR640.599.393 360.877.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 1.787.692.081 1.141.016.303 601.571.819 621.298.400Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri1.749.513.258 1.104.071.868 586.747.011 614.265.373Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler38.178.823 36.944.435 14.824.808 7.033.027Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti19 -1.742.863.769 -1.101.721.809 -583.802.046 -613.800.138Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-1.742.863.769 -1.101.721.809 -583.802.046 -613.800.138FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.828.312 39.294.494 17.769.773 7.498.262BRÜT KAR (ZARAR)44.828.312 39.294.494 17.769.773 7.498.262Genel Yönetim Giderleri20 -47.393.964 -45.645.404 -15.196.700 -14.414.314Pazarlama Giderleri20 -5.503.031 -4.757.120 -2.493.920 -1.825.031Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 330.802 676.967 106.798 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.737.881 -10.431.063 185.951 -8.741.083FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.737.881 -10.431.063 185.951 -8.741.083Finansman Gelirleri22 45.169.213 27.644.162 11.736.518 7.144.939Finansman Giderleri22 -35.715.778 -23.750.274 -5.700.550 -5.746.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.715.554 -6.537.175 6.221.919 -7.342.694Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.341.091 481.184 -1.665.555 1.542.881Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -1.341.091 481.184 -1.665.555 1.542.881SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)374.463 -6.055.991 4.556.364 -5.799.813DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)374.463 -6.055.991 4.556.364 -5.799.813Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları374.463 -6.055.991 4.556.364 -5.799.813Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar84.208 74.355 -51.389 165.684Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)105.260 92.944 -64.236 207.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.052 -18.589 12.847 -41.421Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-21.052 -18.589 12.847 -41.421Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.028.106 934.274 575.460 820.589Yabancı Para Çevrim Farkları1.028.106 934.274 575.460 820.589Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.028.106 934.274 575.460 820.589DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.112.314 1.008.629 524.071 986.273TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.486.777 -5.047.362 5.080.435 -4.813.540Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.486.777 -5.047.362 5.080.435 -4.813.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886400BIST