***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 533.659 1.289.666 1.159.801 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19 -9.727.325 9.727.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 72.742 202.569 -6.401.340 -6.126.029 -6.126.029Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 606.401 1.289.666 1.362.370 10.276.655 29.734.854 -6.401.340 62.040.426 62.040.426Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 143.012 1.289.666 2.051.048 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176Transferler19 11.862.121 -11.862.121Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 452.781 852.137 7.291.359 8.596.277 8.596.277Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 595.793 1.289.666 2.903.185 10.276.655 41.596.975 7.291.359 89.125.453 89.125.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.187.931 31.310.192Dönem Karı (Zararı)7.291.359 -6.401.340Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.291.359 -6.401.340Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.054.640 17.571.407Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 821.364 741.045Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler890.297 1.062.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 890.297 682.855Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 0 268.943Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 0 110.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.388.055 76.969Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler2.388.055 76.969Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.208.385 1.432.434Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler3.208.385 1.432.434Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 2.418.116 -5.918.288Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.671.577 20.176.834Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.530.774 17.659.658Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.020.146 -3.532.169Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.817.556 15.718.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.817.556 15.718.571Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.466.317 7.957.335İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.466.317 7.957.335Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.221.045 19.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.221.045 19.011Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.250.810 -2.937.540İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.250.810 -2.937.540İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.204.808 434.450Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-568.533 435.035Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.636.275 -585Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.876.773 28.829.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -1.896.903Vergi İadeleri (Ödemeleri)311.158 4.377.370YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI970.000 605.249Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-644.453 -151.076Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -544.431 -99.676Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -100.022 -51.400Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler23 18 0Alınan Faiz1.614.435 756.325FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.393.801 -3.614.364Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.253.572 -5.048.949Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.253.572 -5.048.949Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.842.221 2.189.049Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -21.842.221 2.189.049Ödenen Faiz-3.805.152 -754.464YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-235.870 28.301.077Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.523.714 -19.974.265NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.287.844 8.326.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.835.698 19.688.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.123.542 28.015.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 690.645.746 695.674.334Finansal Yatırımlar5 14.266.618 11.976.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 14.266.618 11.976.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 14.266.618 11.976.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar8 84.366.484 90.184.040İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8.341İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar84.358.143 90.184.040Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 38.511.435 45.977.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,26 208.679 815.976İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 38.302.756 45.161.794Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar27 1.078.360 4.948.509Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 1.078.360 4.948.509Peşin Ödenmiş Giderler17 2.254.501 1.527.001İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 2.254.501 1.527.001Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 46.267 98.025Diğer Dönen Varlıklar18 345.924 504.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 345.924 504.891ARA TOPLAM831.515.335 850.891.130TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR831.515.335 850.891.130DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar11 2.702.040 2.390.195Tesis, Makine ve Cihazlar2.414.253 2.085.220Taşıtlar77.760 86.400Mobilya ve Demirbaşlar83.856 91.099Diğer Maddi Duran Varlıklar126.171 127.476Kullanım Hakkı Varlıkları13 4.570.814 5.055.638Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.144.590 1.148.522Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.144.590 1.148.522Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı24 1.060.620 0Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR10.995.318 10.111.609TOPLAM VARLIKLAR842.510.653 861.002.739KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 55.005.749 76.330.415İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar55.005.749 76.330.415Banka Kredileri33.433.705 33.905.549Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.561.770 1.899.887İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20.010.274 40.524.979İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal Yükümlülükler7 5.561.985 4.308.413Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 5.561.985 4.308.413Ticari Borçlar8 667.464.209 672.532.652İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 26.985.620 84.444.016İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 640.478.589 588.088.636Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 1.693.015 6.743.431Diğer Borçlar9 6.919.616 4.668.806İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,26 24.302 753.762İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.895.314 3.915.044Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar27 2.493.717 4.505.403Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 2.493.717 4.505.403Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.404 182.021İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.404 182.021Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 5.901.306Kısa Vadeli Karşılıklar4.186.373 3.663.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.952.161 2.429.182Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.234.212 1.234.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.847 453.089İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 12.847 453.089ARA TOPLAM749.275.221 773.387.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER749.275.221 773.387.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.125.545 3.468.288İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 3.125.545 3.468.288Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.125.545 3.468.288Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar16 984.434 1.153.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar984.434 1.153.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 2.464.475Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.109.979 7.085.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER753.385.200 780.473.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar89.125.453 80.529.176Ödenmiş Sermaye19 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 595.793 143.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 595.793 143.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 595.793 143.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.192.851 3.340.714Yabancı Para Çevrim Farkları19 2.903.185 2.051.048Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.289.666 1.289.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 10.276.655 10.276.655Yasal Yedekler19 10.276.655 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.596.975 29.734.854Net Dönem Karı veya Zararı7.291.359 11.862.121TOPLAM ÖZKAYNAKLAR89.125.453 80.529.176TOPLAM KAYNAKLAR842.510.653 861.002.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı20 1.016.259.920 272.593.724Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri24.938.694 8.277.423Türev Finansal İşlemlerden Kazanç595.454 550.267Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler990.725.772 263.766.034Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti20 -986.199.438 -263.680.901Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-986.199.438 -263.680.901FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.060.482 8.912.823BRÜT KAR (ZARAR)30.060.482 8.912.823Genel Yönetim Giderleri21 -19.446.407 -16.277.405Pazarlama Giderleri21 -3.137.862 -1.757.619Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.028 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -159.785ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.317.456 -9.122.201FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.317.456 -9.122.201Finansman Gelirleri23 23.033.243 16.004.903Finansman Giderleri23 -20.796.324 -14.796.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.554.375 -7.913.374Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.263.016 1.512.034Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -5.901.306Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.638.290 1.512.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.291.359 -6.401.340DÖNEM KARI (ZARARI)7.291.359 -6.401.340Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.291.359 -6.401.340Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar452.781 72.742Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 565.976 90.928Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-113.195 -18.186Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-113.195 -18.186Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar852.137 202.569Yabancı Para Çevrim Farkları852.137 202.569Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)852.137 202.569Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.304.918 275.311TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.596.277 -6.126.029Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.596.277 -6.126.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941524BIST