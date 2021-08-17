***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455Transferler19 -9.727.325 9.727.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 135.597 452.646 -4.181.901 -3.593.658 -3.593.658Dönem Karı (Zararı)19 -4.181.901 -4.181.901 -4.181.901Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 135.597 452.646 588.243 588.243Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 669.256 1.612.447 1.289.666 10.276.655 29.734.854 -4.181.901 64.572.797 64.572.797Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 143.012 2.051.048 1.289.666 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176Transferler19 11.862.121 -11.862.121 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 203.774 923.089 13.533.616 14.660.479 14.660.479Dönem Karı (Zararı)19 13.533.616 13.533.616 13.533.616Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 203.774 1.126.863 1.126.863Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 346.786 2.974.137 1.289.666 10.276.655 41.596.975 13.533.616 95.189.655 95.189.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.114.074 -24.277.328Dönem Karı (Zararı)13.533.616 -4.181.901Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.533.616 -4.181.901Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.009.648 -24.292.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 1.624.343 1.625.153Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler991.146 653.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 991.146 182.910Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler263.639Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler207.274Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.365.151 -218.115Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.365.151 -218.115Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.483.199 1.005.841Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.483.199 1.005.841Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 6.557.986 -324.464Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.012.177 -27.035.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.445.273 4.052.605Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.418.980 2.659.356İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.418.980 2.659.356Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.130.705 2.827.351İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.130.705 2.827.351Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler391.054 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)391.054 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-308.399 -2.978.302İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-308.399 -2.978.302İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.239.653 1.544.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-31.055 1.191.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.208.598 353.125Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.097.991 -24.422.211Alınan Faiz4.126.336 1.656.340Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -268.428 -1.819.135Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -5.841.825 307.678YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.327.876 -20.033.752Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-934.895 -283.303Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -834.873 -184.857Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -100.022 -98.446Alınan Temettüler23 199.682 89.365Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri-592.663 -19.839.814FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.723.195 16.215.239Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.771.184 -3.826.093Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.771.184 -3.826.093Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.149.905 21.282.444Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-7.149.905 21.282.444Ödenen Faiz-5.344.474 -1.241.112Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.936.997 -28.095.841Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.935.266 27.487.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.001.731 -608.042DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.835.698 19.688.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.833.967 19.080.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 795.127.693 695.674.334Finansal Yatırımlar10.563.784 11.976.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.563.784 11.976.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 10.563.784 11.976.560Ticari Alacaklar113.603.020 90.184.040İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 113.603.020 90.184.040Diğer Alacaklar37.647.383 45.977.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,26 258.240 815.976İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 37.389.143 45.161.794Türev Araçlar4.181.061 4.948.509Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 4.181.061 4.948.509Peşin Ödenmiş Giderler1.979.102 1.527.001İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 1.979.102 1.527.001Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 98.025Diğer Dönen Varlıklar18 83.845 504.891ARA TOPLAM963.185.888 850.891.130TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR963.185.888 850.891.130DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Maddi Duran Varlıklar2.748.561 2.390.195Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.472.175 2.085.220Taşıtlar11 69.120 86.400Mobilya ve Demirbaşlar11 82.400 91.099Diğer Maddi Duran Varlıklar11 124.866 127.476Kullanım Hakkı Varlıkları13 4.115.731 5.055.638Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.040.615 1.148.522Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.040.615 1.148.522Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR9.422.161 10.111.609TOPLAM VARLIKLAR972.608.049 861.002.739KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar70.053.724 76.330.415İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar70.053.724 76.330.415Banka Kredileri6 25.922.086 33.905.549Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.501.087 1.899.887İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 2.029.589 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 40.600.962 40.524.979Diğer Finansal Yükümlülükler6.079.597 4.308.413Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 6.079.597 4.308.413Ticari Borçlar780.406.595 672.532.652İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 144.712.608 84.444.016İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 635.693.987 588.088.636Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 1.866.556 6.743.431Diğer Borçlar4.360.407 4.668.806İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,26 26.502 753.762İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.333.905 3.915.044Türev Araçlar3.130.201 4.505.403Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 3.130.201 4.505.403Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.404 182.021İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.404 182.021Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.442.006 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.461.479 3.663.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.227.267 2.429.182Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.234.212 1.234.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler266.983 453.089İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 266.983 453.089ARA TOPLAM872.103.952 773.387.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER872.103.952 773.387.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.769.886 3.468.288İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.769.886 3.468.288Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.769.886 3.468.288Uzun Vadeli Karşılıklar853.008 1.153.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 853.008 1.153.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.691.548 2.464.475TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.314.442 7.085.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER877.418.394 780.473.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar95.189.655 80.529.176Ödenmiş Sermaye19 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)346.786 143.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)346.786 143.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 346.786 143.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.263.803 3.340.714Yabancı Para Çevrim Farkları19 2.974.137 2.051.048Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.289.666 1.289.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.276.655 10.276.655Yasal Yedekler19 10.276.655 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.596.975 29.734.854Net Dönem Karı veya Zararı13.533.616 11.862.121TOPLAM ÖZKAYNAKLAR95.189.655 80.529.176TOPLAM KAYNAKLAR972.608.049 861.002.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı1.867.928.765 1.186.120.263 851.668.845 913.526.538Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri20 1.867.928.765 1.186.120.263 851.668.845 913.526.538Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-1.809.277.804 -1.159.061.723 -823.078.366 -895.380.822Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler20 -1.809.277.804 -1.159.061.723 -823.078.366 -895.380.822FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)58.650.961 27.058.540 28.590.479 18.145.716BRÜT KAR (ZARAR)58.650.961 27.058.540 28.590.479 18.145.716Genel Yönetim Giderleri21 -39.304.841 -32.197.264 -19.698.649 -15.919.859Pazarlama Giderleri21 -5.942.176 -3.009.111 -2.804.314 -1.251.492Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 126.892 224.004 125.864 224.004ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.530.836 -7.923.831 6.213.380 1.198.369FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.530.836 -7.923.831 6.213.380 1.198.369Finansman Gelirleri23 33.166.884 33.432.695 10.764.201 17.640.808Finansman Giderleri23 -26.606.118 -30.015.229 -6.440.354 -15.432.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.091.602 -4.506.365 10.537.227 3.407.009Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.557.986 324.464 -4.294.970 -1.187.570Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -7.381.856 0 -1.480.550 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 823.870 324.464 -2.814.420 -1.187.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.533.616 -4.181.901 6.242.257 2.219.439DÖNEM KARI (ZARARI)13.533.616 -4.181.901 6.242.257 2.219.439Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.533.616 -4.181.901 6.242.257 2.219.439Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar203.774 135.597 -249.007 62.855Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 254.717 169.496 -311.259 78.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-50.943 -33.899 62.252 -15.713Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-50.943 -33.899 62.252 -15.713Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar923.089 452.646 70.952 250.077Yabancı Para Çevrim Farkları923.089 452.646 70.952 250.077Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)923.089 452.646 70.952 250.077DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.126.863 588.243 -178.055 312.932TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.660.479 -3.593.658 6.064.202 2.532.371Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.660.479 -3.593.658 6.064.202 2.532.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958867BIST