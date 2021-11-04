***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455Transferler19 -9.727.325 9.727.325 0 0Dönem Karı (Zararı)19 374.463 374.463 374.463Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 84.208 1.028.106 1.112.314 1.112.314Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 617.867 2.187.907 1.289.666 10.276.655 29.734.854 374.463 69.653.232 69.653.232Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 143.012 2.051.048 1.289.666 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176Transferler19 11.862.121 -11.862.121 0 0Dönem Karı (Zararı)19 10.987.048 10.987.048 10.987.048Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 148.719 875.369 1.024.088 1.024.088Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 291.731 2.926.417 1.289.666 10.276.655 41.596.975 10.987.048 92.540.312 92.540.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.371.887 -31.797.611Dönem Karı (Zararı)10.987.048 374.463Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.987.048 374.463Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.788.713 -6.390.772Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 2.384.662 2.538.664Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler944.940 180.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 944.940 40.075Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 0 140.460Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.293.514 112.648Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.293.514 112.648Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-572.048 1.752.010Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-572.048 1.752.010Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 6.235.963 1.341.091Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-5.498.318 -12.315.720İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.846.109 -26.061.442Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.302.693 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.755.229 -25.215.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.755.229 -25.215.826Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.832.678 1.187.577İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.832.678 1.187.577Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.418.696 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.418.696 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -438.064 -1.819.134Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-885.786 -1.869.019İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-885.786 -1.869.019İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.483.705 1.654.960Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)513.208 1.389.953Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.996.913 265.007Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.070.348 -32.077.751Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -7.301.539 280.140YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.266.360 -13.454.007Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.336.587 -563.956Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.178.949 -259.249Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -157.638 -304.707Alınan Temettüler23 199.685 89.369Alınan Faiz5.403.262 2.274.363Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -15.253.783FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.281.468 29.342.320Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları268.421 31.529.165Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları265.569 33.651.559Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları2.852 -2.122.394Ödenen Faiz-7.549.889 -2.186.845YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.386.995 -15.909.298Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.373.687 13.343.826NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.013.308 -2.565.472DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.835.698 19.688.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.822.390 17.123.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 881.418.239 695.674.334Finansal Yatırımlar5 9.641.724 11.976.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 9.641.724 11.976.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 9.641.724 11.976.560Ticari Alacaklar8 106.939.269 90.184.040İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 106.939.269 90.184.040Diğer Alacaklar9 38.945.407 45.977.770İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,26 242.551 815.976İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 38.702.856 45.161.794Türev Araçlar27 4.493.620 4.948.509Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 4.493.620 4.948.509Peşin Ödenmiş Giderler17 1.433.185 1.527.001İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 1.433.185 1.527.001Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 316.089 98.025Diğer Dönen Varlıklar18 85.499 504.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 85.499 504.891ARA TOPLAM1.043.273.032 850.891.130TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.043.273.032 850.891.130DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Maddi Duran Varlıklar11 2.861.742 2.390.195Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.600.214 2.085.220Taşıtlar11 60.480 86.400Mobilya ve Demirbaşlar11 90.748 91.099Diğer Maddi Duran Varlıklar11 110.300 127.476Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.645.932 5.055.638Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.038.606 1.148.522Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.038.606 1.148.522TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.063.534 10.111.609TOPLAM VARLIKLAR1.052.336.566 861.002.739KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar75.979.727 76.330.415İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 75.979.727 76.330.415Banka Kredileri6 15.817.987 33.905.549Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.555.471 1.899.887İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 58.606.269 40.524.979Diğer Finansal Yükümlülükler7 6.170.116 4.308.413Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 6.170.116 4.308.413Ticari Borçlar8 858.899.094 672.532.652İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 142.726.517 84.444.016İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 716.172.577 588.088.636Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 2.055.905 6.743.431Diğer Borçlar9 3.783.020 4.668.806İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,26 17.299 753.762İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.765.721 3.915.044Türev Araçlar27 3.360.558 4.505.403Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 3.360.558 4.505.403Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.404 182.021İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.404 182.021Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar4.318.743 3.663.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.084.531 2.429.182Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.234.212 1.234.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 289.319 453.089İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 289.319 453.089ARA TOPLAM954.892.886 773.387.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER954.892.886 773.387.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.400.505 3.468.288İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 2.400.505 3.468.288Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.400.505 3.468.288Uzun Vadeli Karşılıklar16 848.720 1.153.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 848.720 1.153.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.654.143 2.464.475TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.903.368 7.085.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER959.796.254 780.473.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.540.312 80.529.176Ödenmiş Sermaye19 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 291.731 143.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 291.731 143.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 291.731 143.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.216.083 3.340.714Yabancı Para Çevrim Farkları19 2.926.417 2.051.048Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.289.666 1.289.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 10.276.655 10.276.655Yasal Yedekler19 10.276.655 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.596.975 29.734.854Net Dönem Karı veya Zararı10.987.048 11.862.121TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.540.312 80.529.176TOPLAM KAYNAKLAR1.052.336.566 861.002.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı3.111.580.105 1.787.692.081 1.243.651.340 601.571.819Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri20 3.111.580.105 1.787.692.081 1.243.651.340 601.571.819Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-3.030.480.127 -1.742.863.769 -1.221.202.323 -583.802.046Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler20 -3.030.480.127 -1.742.863.769 -1.221.202.323 -583.802.046FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.099.978 44.828.312 22.449.017 17.769.773BRÜT KAR (ZARAR)81.099.978 44.828.312 22.449.017 17.769.773Genel Yönetim Giderleri21 -59.526.015 -47.393.964 -20.221.174 -15.196.700Pazarlama Giderleri21 -8.755.019 -5.503.031 -2.812.843 -2.493.920Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 218.273 330.802 91.381 106.798ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.037.217 -7.737.881 -493.619 185.951FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.037.217 -7.737.881 -493.619 185.951Finansman Gelirleri23 40.918.666 45.169.213 7.751.782 11.736.518Finansman Giderleri23 -36.721.256 -35.715.778 -10.115.138 -5.700.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.234.627 1.715.554 -2.856.975 6.221.919Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.247.579 -1.341.091 310.407 -1.665.555Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -7.083.475 0 298.381 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 835.896 -1.341.091 12.026 -1.665.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.987.048 374.463 -2.546.568 4.556.364DÖNEM KARI (ZARARI)10.987.048 374.463 -2.546.568 4.556.364Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.987.048 374.463 -2.546.568 4.556.364Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar148.719 84.208 -55.055 -51.389Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 185.899 105.260 -68.818 -64.236Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-37.180 -21.052 13.763 12.847Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-37.180 -21.052 13.763 12.847Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar875.369 1.028.106 -47.720 575.460Yabancı Para Çevrim Farkları875.369 1.028.106 -47.720 575.460Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)875.369 1.028.106 -47.720 575.460DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.024.088 1.112.314 -102.775 524.071TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.011.136 1.486.777 -2.649.343 5.080.435Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.011.136 1.486.777 -2.649.343 5.080.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974984BIST