***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 143.012 1.289.666 2.051.048 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176Transferler19 11.862.121 -11.862.121Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 452.781 852.137 7.291.359 8.596.277 8.596.277Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 595.793 1.289.666 2.903.185 10.276.655 41.596.975 7.291.359 89.125.453 89.125.453Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 10.171.820 227.374 1.289.666 5.960.414 10.276.655 41.596.975 16.475.333 100.998.237 100.998.237Transferler19 16.475.333 -16.475.333Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 421.994 726.077 12.666.126 12.666.126Dönem Karı (Zararı)421.994 726.077 1.148.071 1.148.071Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.518.055 11.518.055 11.518.055Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 10.171.820 649.368 1.289.666 6.686.491 10.276.655 58.072.308 11.518.055 113.664.363 113.664.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.822.205 23.187.931Dönem Karı (Zararı)11.518.055 7.291.359Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.518.055 7.291.359Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.029.042 8.054.640Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 979.728 821.364Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.000.585 890.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 3.716.210 890.297Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 284.375 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.319.156 2.388.055Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler3.319.156 2.388.055Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.989.089 3.208.385Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-3.989.089 3.208.385Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 4.018.087 2.418.116Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.299.425 -1.671.577Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.430.784 7.530.774Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-215.765 -4.020.146Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.218.834 5.817.556İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.218.834 5.817.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.918.647 7.466.317İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.918.647 7.466.317Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.504.428 2.221.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.504.428 2.221.045Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.366.725 2.250.810İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.366.725 2.250.810İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.215.241 -6.204.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.596.439 -568.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.618.802 -5.636.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-46.883.687 22.876.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -14.728 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -3.923.790 311.158YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.280.752 970.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-890.335 -644.453Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -160.128 -544.431Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -730.207 -100.022Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler23 13 18Alınan Faiz2.171.074 1.614.435FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.963.438 -24.393.801Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.359.629 1.253.572Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.359.629 1.253.572Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları92.391.554 -21.842.221Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 92.391.554 -21.842.221Ödenen Faiz-5.787.745 -3.805.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.421.985 -235.870Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.025.502 2.523.714NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.447.487 2.287.844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.431.335 23.835.698DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 70.878.822 26.123.542Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.206.128.962 1.254.016.651Finansal Yatırımlar5 17.155.960 14.425.843Ticari Alacaklar8 186.871.761 140.652.927İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 186.871.761 140.652.927Diğer Alacaklar9 81.984.357 64.379.438İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,26 975.392 1.867.523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 81.008.965 62.511.915Türev Araçlar27 36.789.722 36.513.410Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 36.789.722 36.513.410Peşin Ödenmiş Giderler17 4.698.397 3.075.075İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 4.698.397 3.075.075Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen Varlıklar18 664.463 691.346İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 664.463 691.346ARA TOPLAM1.534.293.622 1.513.754.690TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.534.293.622 1.513.754.690DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.517.254 1.517.254Maddi Duran Varlıklar11 3.605.901 3.761.441Tesis, Makine ve Cihazlar11 3.370.648 3.519.293Taşıtlar11 43.200 51.840Mobilya ve Demirbaşlar11 93.203 85.733Diğer Maddi Duran Varlıklar11 98.850 104.575Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.169.778 3.682.580Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.735.418 1.156.468Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.735.418 1.156.468Ertelenmiş Vergi Varlığı24 880.161 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.908.512 10.117.743TOPLAM VARLIKLAR1.545.202.134 1.523.872.433KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 207.679.229 114.839.276İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 207.679.229 114.839.276Banka Kredileri6 80.328.993 15.862.008Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.684.231 1.644.358İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 51.602.784 51.612.376Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 74.063.221 45.720.534Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal Yükümlülükler7 10.167.702 8.808.073Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 10.167.702 8.808.073Ticari Borçlar8 1.153.695.250 1.226.823.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 91.146.377 229.752.839İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.062.548.873 997.070.673Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 2.301.072 13.413.379Diğer Borçlar9 7.671.475 11.038.200İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,26 1.504.033 1.919.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.167.442 9.118.608Türev Araçlar27 34.248.717 35.447.142Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 34.248.717 35.447.142Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 36.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 36.404Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 5.260.267 3.886.260Kısa Vadeli Karşılıklar7.013.313 4.006.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 5.494.726 2.458.254Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.518.587 1.547.927Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 478.137 948.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 478.137 948.228ARA TOPLAM1.428.515.162 1.419.246.655TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.428.515.162 1.419.246.655UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.796.888 2.245.286İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.796.888 2.245.286Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.796.888 2.245.286Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.225.721 1.108.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.225.721 1.108.756Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 273.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.022.609 3.627.541TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.431.537.771 1.422.874.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar113.664.363 100.998.237Ödenmiş Sermaye19 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 10.171.820 10.171.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 649.368 227.374Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 649.368 227.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 649.368 227.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.976.157 7.250.080Yabancı Para Çevrim Farkları19 6.686.491 5.960.414Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.289.666 1.289.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.289.666 1.289.666Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 10.276.655 10.276.655Yasal Yedekler19 10.276.655 10.276.655Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları58.072.308 41.596.975Net Dönem Karı veya Zararı11.518.055 16.475.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR113.664.363 100.998.237TOPLAM KAYNAKLAR1.545.202.134 1.523.872.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı20 2.206.378.986 1.016.259.920Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri20 43.297.624 24.938.694Türev Finansal İşlemlerden Kazanç20 804.814 595.454Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler20 2.162.276.548 990.725.772Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti20 -2.155.577.477 -986.199.438Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler20 -2.155.577.477 -986.199.438FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.801.509 30.060.482BRÜT KAR (ZARAR)50.801.509 30.060.482Genel Yönetim Giderleri21 -33.373.420 -19.446.407Pazarlama Giderleri21 -5.100.212 -3.137.862Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 605 1.028Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -159.785ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.328.482 7.317.456FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.328.482 7.317.456Finansman Gelirleri23 52.280.910 23.033.243Finansman Giderleri23 -49.073.251 -20.796.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.536.141 9.554.375Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.018.086 -2.263.016Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -5.297.797 -5.901.306Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.279.711 3.638.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.518.055 7.291.359DÖNEM KARI (ZARARI)11.518.055 7.291.359Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.518.055 7.291.359Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar421.994 452.781Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 548.044 565.976Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-126.050 -113.195Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-126.050 -113.195Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar726.077 852.137Yabancı Para Çevrim Farkları726.077 852.137Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)726.077 852.137Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.148.071 1.304.918TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.666.126 8.596.277Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.666.126 8.596.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027358BIST