***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
06.05.2022 18:22
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 143.012 1.289.666 2.051.048 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176
Transferler
19 11.862.121 -11.862.121
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 452.781 852.137 7.291.359 8.596.277 8.596.277
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 595.793 1.289.666 2.903.185 10.276.655 41.596.975 7.291.359 89.125.453 89.125.453
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 227.374 1.289.666 5.960.414 10.276.655 41.596.975 16.475.333 100.998.237 100.998.237
Transferler
19 16.475.333 -16.475.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 421.994 726.077 12.666.126 12.666.126
Dönem Karı (Zararı)
421.994 726.077 1.148.071 1.148.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.518.055 11.518.055 11.518.055
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 649.368 1.289.666 6.686.491 10.276.655 58.072.308 11.518.055 113.664.363 113.664.363
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.822.205 23.187.931
Dönem Karı (Zararı)
11.518.055 7.291.359
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.518.055 7.291.359
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.029.042 8.054.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 979.728 821.364
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.000.585 890.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.716.210 890.297
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 284.375 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.319.156 2.388.055
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
3.319.156 2.388.055
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.989.089 3.208.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.989.089 3.208.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.018.087 2.418.116
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.299.425 -1.671.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.430.784 7.530.774
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-215.765 -4.020.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.218.834 5.817.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.218.834 5.817.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.918.647 7.466.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.918.647 7.466.317
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.504.428 2.221.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.504.428 2.221.045
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.366.725 2.250.810
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.366.725 2.250.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.215.241 -6.204.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.596.439 -568.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.618.802 -5.636.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-46.883.687 22.876.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -14.728 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -3.923.790 311.158
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.280.752 970.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-890.335 -644.453
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -160.128 -544.431
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -730.207 -100.022
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
23 13 18
Alınan Faiz
2.171.074 1.614.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.963.438 -24.393.801
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.359.629 1.253.572
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.359.629 1.253.572
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
92.391.554 -21.842.221
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 92.391.554 -21.842.221
Ödenen Faiz
-5.787.745 -3.805.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.421.985 -235.870
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.025.502 2.523.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.447.487 2.287.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.431.335 23.835.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 70.878.822 26.123.542
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.206.128.962 1.254.016.651
Finansal Yatırımlar
5 17.155.960 14.425.843
Ticari Alacaklar
8 186.871.761 140.652.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 186.871.761 140.652.927
Diğer Alacaklar
9 81.984.357 64.379.438
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 975.392 1.867.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 81.008.965 62.511.915
Türev Araçlar
27 36.789.722 36.513.410
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 36.789.722 36.513.410
Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.698.397 3.075.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.698.397 3.075.075
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
18 664.463 691.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 664.463 691.346
ARA TOPLAM
1.534.293.622 1.513.754.690
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.534.293.622 1.513.754.690
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
11 3.605.901 3.761.441
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 3.370.648 3.519.293
Taşıtlar
11 43.200 51.840
Mobilya ve Demirbaşlar
11 93.203 85.733
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 98.850 104.575
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.169.778 3.682.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.735.418 1.156.468
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.735.418 1.156.468
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 880.161 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.908.512 10.117.743
TOPLAM VARLIKLAR
1.545.202.134 1.523.872.433
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 207.679.229 114.839.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 207.679.229 114.839.276
Banka Kredileri
6 80.328.993 15.862.008
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.684.231 1.644.358
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 51.602.784 51.612.376
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 74.063.221 45.720.534
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 10.167.702 8.808.073
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 10.167.702 8.808.073
Ticari Borçlar
8 1.153.695.250 1.226.823.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 91.146.377 229.752.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.062.548.873 997.070.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 2.301.072 13.413.379
Diğer Borçlar
9 7.671.475 11.038.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,26 1.504.033 1.919.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.167.442 9.118.608
Türev Araçlar
27 34.248.717 35.447.142
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 34.248.717 35.447.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 36.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 36.404
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 5.260.267 3.886.260
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.013.313 4.006.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.494.726 2.458.254
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.518.587 1.547.927
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 478.137 948.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 478.137 948.228
ARA TOPLAM
1.428.515.162 1.419.246.655
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.428.515.162 1.419.246.655
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.796.888 2.245.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.796.888 2.245.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.796.888 2.245.286
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.225.721 1.108.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.225.721 1.108.756
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 273.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.022.609 3.627.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.431.537.771 1.422.874.196
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.664.363 100.998.237
Ödenmiş Sermaye
19 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 649.368 227.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 649.368 227.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 649.368 227.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.976.157 7.250.080
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 6.686.491 5.960.414
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.289.666 1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
19 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
58.072.308 41.596.975
Net Dönem Karı veya Zararı
11.518.055 16.475.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.664.363 100.998.237
TOPLAM KAYNAKLAR
1.545.202.134 1.523.872.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 2.206.378.986 1.016.259.920
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
20 43.297.624 24.938.694
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
20 804.814 595.454
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
20 2.162.276.548 990.725.772
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
20 -2.155.577.477 -986.199.438
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
20 -2.155.577.477 -986.199.438
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.801.509 30.060.482
BRÜT KAR (ZARAR)
50.801.509 30.060.482
Genel Yönetim Giderleri
21 -33.373.420 -19.446.407
Pazarlama Giderleri
21 -5.100.212 -3.137.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 605 1.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -159.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.328.482 7.317.456
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.328.482 7.317.456
Finansman Gelirleri
23 52.280.910 23.033.243
Finansman Giderleri
23 -49.073.251 -20.796.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.536.141 9.554.375
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.018.086 -2.263.016
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.297.797 -5.901.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.279.711 3.638.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.518.055 7.291.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.518.055 7.291.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.518.055 7.291.359
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
421.994 452.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 548.044 565.976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-126.050 -113.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-126.050 -113.195
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
726.077 852.137
Yabancı Para Çevrim Farkları
726.077 852.137
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
726.077 852.137
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.148.071 1.304.918
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.666.126 8.596.277
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.666.126 8.596.277
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027358
BIST