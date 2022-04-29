***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi19/04/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih25/04/2022Saati11:00AdresiAhi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok N21 Kat:1 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbulGündem1- Toplantının açılışı ve başkanlık divanının teşekkülü ve tutanağın imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi, 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3- 2021 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması, 4- 2021 yılına ait Finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5- 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8- 2021 yılına ait şirket karının kullanım şeklinin belirlenmesi, 9- Şirketimizin sermayesinin, 15.000.000.-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) olan mevcut ödenmiş sermayesinin 20.000.000.-TL (YirmimilyonTürk Lirası) nakit olarak artırılmak suretiyle, 35.000.000.-TL (OtuzbeşmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6ncı Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine ilişkin karar alınması, 10- 2022 yılı için bağımsız denetçinin belirlenmesi, 11- Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularŞirketimizin 25.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.Genel Kurul Tescil Tarihi29/04/2022Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026219BIST