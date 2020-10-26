***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSehven yapılmıştırİptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883511BIST