***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
26.10.2020 09:31
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Sehven yapılmıştır
İptal Edilen Süreç
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883511
BIST
13:541.176
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -14,84
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:548,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0937
|Açılış
|: 8,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:549,5373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0881
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:54493,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,19
|Açılış
|: 493,40
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,74
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:52
|RTALB
|49,52
|256.279.584
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|164.913.921
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.488.421
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.131.315
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.339.544.456
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|531.583.656
|% -2,12
|
|FENER
|38,92
|523.914.291
|% 2,53
|
|SISE
|6,62
|469.612.077
|% -2,79
|
|KRDMD
|3,47
|431.057.180
|% -0,29
|
|TSKB
|1,87
|1.339.544.456
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,89
|376.774.942
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,75
|264.905.521
|% -3,85
|
|KRDMD
|3,47
|431.057.180
|% -0,29
|
|IHLAS
|1,24
|144.935.401
|% -3,13
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0576
|8,0600
|% 1,17
|
|Euro
|9,5292
|9,5376
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,5027
|10,5553
|% 1,35
|
|Frank
|8,8540
|8,9073
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1422
|2,1529
|% 1,14
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|0,96
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.242
|3.323
|32,94
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|15,93
|
|Çeyrek
|786
|804
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|-0,80
|