***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
19.02.2020 16:45
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler V.D.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Ünlü Menkul Değ. A.Ş. 2019-4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ünlü Menkul Değ. A.Ş. 2019-4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde gelir tablosu sunulması.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820101
BIST
17:45119.132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -442,56
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
17:456,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0877
En Düşük
6,0483
17:456,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
17:45314,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,35
|Açılış
|: 314,08
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,41
|967.475.214
|% 19,81
|
|BJKAS
|3,52
|824.021.212
|% 19,73
|
|TSPOR
|7,63
|611.388.214
|% 17,57
|
|GSRAY
|4,10
|2.453.556.314
|% 15,82
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|VERTU
|6,60
|23.998.465
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|VKING
|3,41
|5.306.014
|% -11,20
|
|GLRYH
|2,11
|51.294.754
|% -9,83
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GSRAY
|4,10
|2.453.556.314
|% 15,82
|
|ASELS
|29,74
|1.257.700.402
|% 1,92
|
|THYAO
|14,97
|1.138.644.540
|% -0,40
|
|FENER
|19,41
|967.475.214
|% 19,81
|
|BJKAS
|3,52
|824.021.212
|% 19,73
|
|GSRAY
|4,10
|2.453.556.314
|% 15,82
|
|BJKAS
|3,52
|824.021.212
|% 19,73
|
|CEMAS
|1,32
|320.341.565
|% 2,33
|
|ODAS
|2,25
|500.204.883
|% -1,32
|
|MNDRS
|1,93
|304.265.165
|% -3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8581
|7,8975
|% -0,07
|
|Frank
|6,1580
|6,1950
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6171
|1,6252
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|1,36
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.070
|2.121
|20,59
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,96
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,98
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,81
|58,81
|1,06
|