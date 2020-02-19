***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler V.D.Mali Tablonun Verilme NedeniÜnlü Menkul Değ. A.Ş. 2019-4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020AçıklamalarÜnlü Menkul Değ. A.Ş. 2019-4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde gelir tablosu sunulması.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820101BIST