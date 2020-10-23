***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 150.000.000 (Yüzelli milyon) TL nominal tutara kadar ihraç edilmesi planlanan Yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 22.10.2020 Tarih ve 66/1298 numaralı ihraç belgesi Ek'te bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883410BIST