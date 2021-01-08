***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
08.01.2021 18:11
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 40.000.000 (Kırk milyon) TL nominal tutara kadar ihraç edilmesi planlanan Yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 07.01.2021 Tarih ve 2/5 numaralı ihraç belgesi Ek'te bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898463
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05440,39
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -11,65
|Açılış
|: 440,39
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
437,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3573
|7,3654
|% 0,24
|
|Euro
|9,0224
|9,0345
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,9635
|10,0135
|% 0,29
|
|Frank
|8,2945
|8,3445
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9571
|1,9670
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-52,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-11,96
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,81
|-1,38
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,32
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|1,17
|