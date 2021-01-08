***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 40.000.000 (Kırk milyon) TL nominal tutara kadar ihraç edilmesi planlanan Yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 07.01.2021 Tarih ve 2/5 numaralı ihraç belgesi Ek'te bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898463BIST