***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
05.05.2022 10:11
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarihli toplantısında alınan karar ile, Şirketimiz tarafından 100.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteniyle duyurulmuştur İhraç belgesi ve eki ektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026518
BIST
11:582.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 42,86
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.475
En Düşük
2.460
11:5814,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1228
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8569
En Düşük
14,7014
11:5815,7693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1096
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7723
En Düşük
15,6227
11:58903,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,32
|Açılış
|: 903,90
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler11:58
|IMASM
|18,15
|5.237.019
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.467.116
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.341.701
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.648.987
|% 9,95
|
|LIDER
|20,96
|77.599.556
|% -8,31
|
|TSPOR
|5,24
|101.730.495
|% -7,26
|
|DITAS
|26,80
|14.053.044
|% -6,62
|
|AKGRT
|3,18
|25.489.751
|% -5,64
|
|SANFM
|36,50
|16.032.832
|% -5,10
|
|THYAO
|42,22
|1.144.167.921
|% 2,33
|
|SISE
|18,33
|734.625.661
|% 1,16
|
|KRDMD
|15,64
|634.667.357
|% 3,17
|
|KOZAL
|178,10
|573.596.120
|% 3,43
|
|TUPRS
|247,30
|552.936.164
|% 5,59
|
|ODAS
|2,61
|404.963.952
|% 6,53
|
|YKBNK
|4,97
|451.511.494
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,74
|213.917.862
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,02
|462.406.427
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,53
|171.874.511
|% 2,02
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8505
|14,8556
|% 0,83
|
|Euro
|15,7566
|15,7693
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,5692
|18,6624
|% 0,12
|
|Frank
|15,1153
|15,2064
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9470
|3,9668
|% 0,86
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,98
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,17
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,05
|