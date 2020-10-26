***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.10.2020 09:44
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 150.000.000 TL nominal ihraç belgesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.10.2021
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 150.000.000 (Yüzelli milyon) TL nominal tutara kadar ihraç edilmesi planlanan Yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 22.10.2020 Tarih ve 66/1298 numaralı ihraç belgesi ve başvuru formumuz ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Tertip İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK-BAŞVURU FORMU .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883512
BIST
13:531.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -15,32
|Açılış
|: 1.184
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|Önceki Kapanış
|: 1.191
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1.184
En Düşük
1.165
13:538,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0955
|Açılış
|: 8,0540
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|Önceki Kapanış
|: 7,9620
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8,0669
En Düşük
7,9313
13:539,5366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0874
|Açılış
|: 9,5050
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|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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9,5491
En Düşük
9,4241
13:53493,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,19
|Açılış
|: 493,40
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|Önceki Kapanış
|: 487,20
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493,74
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:53
|RTALB
|49,52
|256.279.584
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|164.913.921
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.488.421
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.131.315
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.339.544.456
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|531.583.656
|% -2,12
|
|FENER
|38,92
|523.914.291
|% 2,53
|
|SISE
|6,62
|469.612.077
|% -2,79
|
|KRDMD
|3,47
|431.057.180
|% -0,29
|
|TSKB
|1,87
|1.339.544.456
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,89
|376.774.942
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,75
|264.905.521
|% -3,85
|
|YKBNK
|2,18
|220.088.417
|% -1,80
|
|ODAS
|3,12
|290.215.918
|% -3,11
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0579
|8,0626
|% 1,20
|
|Euro
|9,5313
|9,5366
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,5017
|10,5544
|% 1,34
|
|Frank
|8,8545
|8,9079
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1423
|2,1531
|% 1,15
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|493
|493
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.259
|3.308
|51,00
|
|Tam
|3.244
|3.325
|35,00
|
|Yarım
|1.568
|1.608
|16,93
|
|Çeyrek
|787
|804
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|-0,01
|