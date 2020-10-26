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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.10.2020 09:44
GÜNCEL HABERLER



***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 150.000.000 TL nominal ihraç belgesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.10.2021

Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 150.000.000 (Yüzelli milyon) TL nominal tutara kadar ihraç edilmesi planlanan Yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 22.10.2020 Tarih ve 66/1298 numaralı ihraç belgesi ve başvuru formumuz ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Tertip İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK-BAŞVURU FORMU .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883512


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Yarım 1.568 1.608 16,93  
Çeyrek 787 804 8,46  
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