***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 75.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.07.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 75.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonolarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin ihraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.07.2021 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945945BIST