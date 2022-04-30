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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.04.2022 00:34
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.04.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.04.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarihli toplantısında alınan karar ile, Şirketimiz tarafından 100.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteniyle duyurulmuştur İhraç belgesi ve eki ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGE EKİ.pdf
EK: 2 UNS_SPK İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 EK 1 Başvuru Formu .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026302


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