***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.04.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.04.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.04.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarihli toplantısında alınan karar ile, Şirketimiz tarafından 100.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteniyle duyurulmuştur İhraç belgesi ve eki ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGE EKİ.pdfEK: 2 UNS_SPK İhraç Belgesi.pdfEK: 3 EK 1 Başvuru Formu .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026302BIST