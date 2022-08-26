***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 26.08.2022 tarih, 2022/73 sayılı kararı kapsamında, nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 26/08/2022 tarihi itibariyle ihraç izin başvurusu yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058658BIST