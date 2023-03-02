***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 02.03.2023 tarih, 2023/43 sayılı kararı kapsamında, nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.03.2023 tarihi itibariyle ihraç izin başvurusu yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119375BIST