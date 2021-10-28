***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
28.10.2021 09:25
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Konu: Goldman Sachs International – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973129
BIST
10:371.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.520
En Düşük
1.517
10:379,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0990
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5791
En Düşük
9,4668
10:3711,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0949
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1220
En Düşük
11,0056
10:37554,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,72
|Açılış
|: 554,69
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
555,07
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler10:37
|SELVA
|10,91
|28.573.162
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|14.951.647
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|7.564.655
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,69
|157.971.331
|% 9,85
|
|ATATP
|43,00
|23.937.100
|% 8,59
|
|GOODY
|8,08
|23.657.287
|% -5,39
|
|DYOBY
|9,80
|8.355.079
|% -3,92
|
|KTSKR
|32,04
|38.558.930
|% -3,73
|
|TURSG
|4,93
|39.883.133
|% -3,52
|
|DOKTA
|28,00
|465.164
|% -3,45
|
|GARAN
|9,57
|582.289.426
|% 0,10
|
|SISE
|8,63
|213.088.781
|% -1,71
|
|EREGL
|19,85
|178.831.521
|% 0,40
|
|TSPOR
|5,57
|170.968.201
|% 6,30
|
|GOZDE
|6,69
|157.971.331
|% 9,85
|
|GARAN
|9,57
|582.289.426
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,57
|170.968.201
|% 6,30
|
|YKBNK
|2,66
|71.132.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,63
|213.088.781
|% -1,71
|
|GOZDE
|6,69
|157.971.331
|% 9,85
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5705
|9,5791
|% 1,04
|
|Euro
|11,1134
|11,1220
|% 0,86
|
|Sterlin
|13,1168
|13,1826
|% 0,97
|
|Frank
|10,3785
|10,4410
|% 0,87
|
|Riyal
|2,5424
|2,5551
|% 0,85
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|5,65
|
|Altın Gr.
|554
|554
|6,33
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,06
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,68
|