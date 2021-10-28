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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

28.10.2021 09:26



***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

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Konu:Goldman Sachs International – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
 
    
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973130


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