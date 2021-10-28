***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
28.10.2021 09:26
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Konu:Goldman Sachs International – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973130
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
0
En Düşük
0
18:059,5549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0748
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5550
En Düşük
9,4668
18:0511,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0565
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,0836
En Düşük
11,0056
18:05551,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,90
|Açılış
|: 551,87
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
552,35
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|7,46
|57.710.428
|% 0,00
|
|ANELE
|2,64
|13.969.531
|% 0,00
|
|ANGEN
|21,56
|203.044.377
|% 0,00
|
|ARDYZ
|45,66
|32.820.991
|% 0,00
|
|BASGZ
|36,40
|228.281.974
|% 0,00
|
|AKSEN
|7,46
|57.710.428
|% 0,00
|
|ANELE
|2,64
|13.969.531
|% 0,00
|
|ANGEN
|21,56
|203.044.377
|% 0,00
|
|ARDYZ
|45,66
|32.820.991
|% 0,00
|
|BASGZ
|36,40
|228.281.974
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 0,00
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 0,00
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 0,00
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5471
|9,5549
|% 0,79
|
|Euro
|11,0658
|11,0836
|% 0,51
|
|Sterlin
|13,0525
|13,1180
|% 0,47
|
|Frank
|10,3301
|10,3923
|% 0,40
|
|Riyal
|2,5325
|2,5452
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|4,99
|
|Altın Gr.
|552
|552
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,02
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|-0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında