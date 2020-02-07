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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.02.2020 18:13
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***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

           Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" kapsamında aşağıdaki adresteki İrtibat Büromuzun Şubeye dönüşümü başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2020 tarihli ve 32992422-205.04.04- E.1590 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
 
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANKARA ŞUBESİ ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Gaziosmanpaşa Mahallesi, Turan Emeksiz Sokak Park Sitesi N3 B Blok Daire:2 Gaziosmanpaşa / Ankara
Tel: +90 (312) 465 08 12
Faks: +90 (312) 465 08 13





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817702


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Altın Gr. 303 303 1,16  
Cumhuriyet 2.004 2.034 11,00  
Tam 1.996 2.046 10,93  
Yarım 965 990 5,29  
Çeyrek 484 495 2,65  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 -0,14  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,01  
B. Petrol 55,01 55,01 0,08  
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