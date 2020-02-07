***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" kapsamında aşağıdaki adresteki İrtibat Büromuzun Şubeye dönüşümü başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2020 tarihli ve 32992422-205.04.04- E.1590 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANKARA ŞUBESİ ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİAdres: Gaziosmanpaşa Mahallesi, Turan Emeksiz Sokak Park Sitesi N3 B Blok Daire:2 Gaziosmanpaşa / AnkaraTel: +90 (312) 465 08 12Faks: +90 (312) 465 08 13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817702BIST