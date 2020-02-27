***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 16:19
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fon'unun Fon denetçisi değişikliği olması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.02.2020 Tarih ve 29833736-120.01.01.-E.2315 Sayılı yazısı ile onaylanan İçtüzük Tadil Metni Ek'te bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822022
BIST
17:23111.298
En Yüksek
|Değişim
|: -3,36%
|| -3.873,54
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.268
17:236,1760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:236,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0850
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7839
En Düşük
6,6963
17:23328,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,22
|Açılış
|: 328,21
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,25
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,68
|76.772.718
|% 19,92
|
|OYAYO
|3,38
|60.962.284
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,82
|17.410.060
|% 12,62
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,49
|148.509.910
|% -12,98
|
|BURCE
|6,73
|4.361.171
|% -10,98
|
|IHYAY
|1,17
|102.335.790
|% -10,69
|
|SNPAM
|5,64
|1.975.184
|% -10,48
|
|BRSAN
|11,76
|180.965.821
|% -10,23
|
|THYAO
|12,52
|2.374.708.582
|% -5,44
|
|ASELS
|28,16
|1.117.416.021
|% -2,90
|
|KRDMD
|2,79
|840.389.830
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,31
|541.758.057
|% -1,50
|
|GARAN
|10,26
|480.399.667
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,31
|541.758.057
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,79
|840.389.830
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,49
|340.480.959
|% -1,97
|
|THYAO
|12,52
|2.374.708.582
|% -5,44
|
|ODAS
|2,07
|322.418.696
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9273
|7,9671
|% 0,11
|
|Frank
|6,3467
|6,3849
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6410
|1,6492
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.171
|2.204
|23,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|27,27
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|13,19
|
|Çeyrek
|524
|536
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
Seans Raporu
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