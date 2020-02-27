***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fon'unun Fon denetçisi değişikliği olması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.02.2020 Tarih ve 29833736-120.01.01.-E.2315 Sayılı yazısı ile onaylanan İçtüzük Tadil Metni Ek'te bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822022BIST