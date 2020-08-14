***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 18:06
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2019 tarih ve 62/1520 kararı ile onayladığı 21.11.2019 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 15.000.000,00-TL ‘ye (Onbeş milyon Türk Lirası) kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç izini ile 22.11.2019 ihraç tarihinde Borsa içinde 14.08.2020 vade sonu tarihi ile TRPDUAV82019 ISIN Tanımlı 1. Tertip 4.000.000-TL nominal tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) itfa işlemimiz gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869098
BIST
17:531.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -15,95
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
17:537,3848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3857
En Düşük
7,3269
17:538,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0610
|Açılış
|: 8,7250
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|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,7410
En Düşük
8,6435
17:53461,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,97
|Açılış
|: 461,99
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|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler17:51
|RTALB
|47,30
|1.099.706.134
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.542.580
|% 9,99
|
|DOKTA
|28,64
|38.234.422
|% 9,98
|
|BAYRK
|7,27
|12.964.859
|% 9,98
|
|RALYH
|16,11
|3.420.838
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.682.611
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.288.926
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,95
|1.194.695.162
|% -1,52
|
|RTALB
|47,30
|1.099.706.134
|% 10,00
|
|THYAO
|11,16
|830.794.677
|% 0,18
|
|TUPRS
|78,35
|639.942.930
|% -0,06
|
|GARAN
|6,75
|619.173.199
|% -2,60
|
|EKGYO
|1,95
|1.194.695.162
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,47
|271.834.742
|% -1,34
|
|TSKB
|1,10
|172.112.391
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,03
|308.327.062
|% 0,00
|
|KARSN
|3,01
|448.031.260
|% -8,51
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3800
|7,3849
|% 0,60
|
|Euro
|8,7284
|8,7422
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,6444
|9,6928
|% 0,87
|
|Frank
|8,0875
|8,1362
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9622
|1,9721
|% 0,57
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-6,63
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,07
|