***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" kapsamında aşağıdaki adreslerdeki Şube açılması başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.09.2020 tarih, 2020/55 sayılı bülten açıklaması ile olumlu karşılanmıştır.ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞDAT CADDDESİ ŞUBESİ ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİAdres: Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, Yayla Plaza No.338/8, 34728 Kadıköy/ İSTANBULÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZMİR ŞUBESİ ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİAdres: Akdeniz Mahallesi, Halit Ziya Bulvarı, The Mercer İş Merkezi, N1 Kat:1 Daire:2 35210 Konak/İZMİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874776BIST