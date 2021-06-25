***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 66/1298 kararı ile onayladığı 22.10.2020 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 150.000.000,00-TL ‘ye (Yüzelli milyon Türk Lirası) kadar Tahvil/Bono ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç izini ile 21.04.2021 tarihinde Borsa dışında 25.06.2021 vade sonu tarihi ile TR0DUUM01C95 ISIN Tanımlı 316. Tertip 2.677.385 -TL tutarda Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfa işlemimiz gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944272BIST