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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2021 18:23



***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 66/1298 kararı ile onayladığı 22.10.2020 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 150.000.000,00-TL ‘ye (Yüzelli milyon Türk Lirası)  kadar Tahvil/Bono ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç izini ile 28.05.2021 tarihinde Borsa dışında 29.06.2021 vade sonu tarihi ile TR0DUUM01CB7 ISIN Tanımlı 317. Tertip 24.000.000-TL tutarda Yapılandırılmış Borçlanma Aracı  (YBA) itfa işlemimiz gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944914


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