***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 18:18
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 66/1298 kararı ile onayladığı 22.10.2020 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 150.000.000,00-TL ‘ye (Yüzelli milyon Türk Lirası) kadar Tahvil/Bono ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç izini ile 02.12.2020 tarihinde Borsa dışında 04.06.2021 tarihinde Borsa dışında 06.07.2021 vade sonu tarihi ile TR0DUUM01CD3 ISIN Tanımlı 318. Tertip 2.000.000-TL tutarda Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfa işlemimiz gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947018
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7041
En Düşük
8,6270
18:0510,3015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0086
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:05504,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,39
|Açılış
|: 504,66
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|SASA
|28,90
|333.692.096
|% -2,17
|
|BIOEN
|25,34
|331.202.491
|% 2,43
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|TURSG
|4,85
|282.622.522
|% 2,32
|
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|AYDEM
|6,59
|232.936.217
|% 5,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6885
|8,6903
|% 0,30
|
|Euro
|10,2829
|10,3015
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9605
|12,0205
|% -0,03
|
|Frank
|9,3697
|9,4262
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3122
|2,3238
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|12,09
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-2,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem