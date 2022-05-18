***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaKurucusu olduğumuz Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu ("Fon")'nun Fon Kurulu üyeliğini yürütmekte olan Ayşe AKKIN ÇAKAN'ın istifaen ayrılması nedeniyle, Fon Kurulu üyeliğine Arlet ONAY'ın atanmasına, ve Fon'un İç Tüzüğünde de gerekli değişikliğin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurunun yapılmasına karar verilmiştir. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031268BIST