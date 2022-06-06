***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu ("Fon")'nun Fon Kurulu üye değişikliği nedeniyle Fon İç Tüzüğünde değişiklik yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapmış olduğumuz başvuru neticesinde içtüzük değişikliğine ilişkin tadil metni SPK'nın 27.05.2022 tarih ve E-29833736-120.01.01-21999 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.İşbu ilan Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)'nin 21 inci maddesi gereğince yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034965BIST