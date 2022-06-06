***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 18:10
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu ("Fon")'nun Fon Kurulu üye değişikliği nedeniyle Fon İç Tüzüğünde değişiklik yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapmış olduğumuz başvuru neticesinde içtüzük değişikliğine ilişkin tadil metni SPK'nın 27.05.2022 tarih ve E-29833736-120.01.01-21999 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
İşbu ilan Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)'nin 21 inci maddesi gereğince yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034965
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 46,87
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1799
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6045
En Düşük
15,9954
18:0517,8193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2225
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
18:05983,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,66
|Açılış
|: 983,87
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|62,70
|4.630.063
|% 10,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,25
|57.032.567
|% 10,00
|
|DAGHL
|29,70
|12.005.240
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.475.970
|% 9,99
|
|MZHLD
|79,90
|6.105.606
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,03
|117.483.905
|% -8,99
|
|YGGYO
|25,72
|4.817.288
|% -3,60
|
|SANFM
|33,80
|15.730.340
|% -3,26
|
|HEDEF
|6,71
|36.042.531
|% -3,17
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% -0,25
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,87
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 7,17
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 5,09
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 3,24
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 2,89
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 6,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5798
|16,5882
|% 1,06
|
|Euro
|17,7561
|17,8188
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,7216
|20,8255
|% 1,39
|
|Frank
|17,0508
|17,1536
|% 0,36
|
|Riyal
|4,4084
|4,4306
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-6,26
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,70
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,19
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında