***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2015 Tarih ve 32992422.205.03-E.8034, 10.03.2016 tarih ve 32992422-205.03.03-E.2938 ve 01.07.2022 tarih ve E-32992422-205.03.03-23582 sayılı yazıları ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'i uyarınca Geniş Yetkili Aracı Kurum olan Kurumumuzun yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetleri ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042261BIST