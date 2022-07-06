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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2022 17:24
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2015 Tarih ve 32992422.205.03-E.8034, 10.03.2016 tarih ve 32992422-205.03.03-E.2938 ve 01.07.2022 tarih ve E-32992422-205.03.03-23582 sayılı yazıları ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37-1 sayılı  Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'i uyarınca Geniş Yetkili Aracı Kurum olan Kurumumuzun yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetleri ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042261


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