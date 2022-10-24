***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 08:00
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.3.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket"), müşterilerine sunduğu sermaye piyasası hizmetleri kapsamında geliştirme çalışmalarına devam ettiği mobil uygulamalarda kullanmayı planladığı "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvuru kapsamında SPK tarafından 8 Mart 2022 tarihinde "Piapiri" ve "Piapiri ÜNLÜ&Co" markalarının Şirket tarafından kullanımına izin verilmişti.
Şirket'in Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilini talep etmiş olduğu "Piapiri" markasının tescili 20.04.2022 tarihinde, "Piapiri ÜNLÜ&Co" markasının tescili ise 15.06.2022 tarihinde gerçekleşmiş ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından söz konusu markalara ilişkin olarak düzenlenen marka tescil belgeleri Şirket tarafından teslim alınmıştır.
Söz konusu markaların kullanılacağı mobil uygulamanın tanıtımının 24.10.2022 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073435
BIST
12:193.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 33,33
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:1918,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:1918,2738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0567
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:19985,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,71
|Açılış
|: 985,76
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:19
|TURGG
|249,70
|20.362.162
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|364.828.779
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|528.670.000
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|28.397.966
|% -9,98
|
|ORGE
|22,26
|128.291.574
|% -7,40
|
|KMPUR
|81,95
|61.660.240
|% -6,87
|
|YAPRK
|48,30
|34.024.304
|% -6,21
|
|THYAO
|99,20
|3.419.964.730
|% 1,28
|
|EREGL
|30,86
|2.397.255.305
|% 4,47
|
|KRDMD
|12,66
|1.853.967.896
|% 2,76
|
|SASA
|96,80
|1.311.024.743
|% 3,92
|
|TOASO
|106,10
|1.310.702.285
|% 9,10
|
|EKGYO
|4,68
|1.181.176.780
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,66
|1.853.967.896
|% 2,76
|
|ODAS
|7,60
|921.062.886
|% -4,16
|
|SKBNK
|1,97
|217.745.432
|% 0,51
|
|TSKB
|2,86
|304.519.844
|% -1,38
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6019
|18,6117
|% 0,16
|
|Euro
|18,2628
|18,2738
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,9840
|21,0893
|% 0,21
|
|Frank
|18,5083
|18,6198
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9353
|4,9601
|% 0,13
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-11,39
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-56,00
|
|Tam
|6.661
|6.767
|58,00
|
|Yarım
|3.246
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,08
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,62
|89,62
|-1,72
|