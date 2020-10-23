***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.10.2020 18:14
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 150.000.000 TL nominal ihraç belgesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 21.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 365
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 150.000.000 (Yüzelli milyon) TL nominal tutara kadar ihraç edilmesi planlanan Yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 22.10.2020 Tarih ve 66/1298 numaralı ihraç belgesi ve başvuru formumuz ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Tertip İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK-BAŞVURU FORMU .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883412
BIST