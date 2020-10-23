***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 150.000.000 TL nominal ihraç belgesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 21.10.2021Vade (Gün Sayısı) 365Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 150.000.000 (Yüzelli milyon) TL nominal tutara kadar ihraç edilmesi planlanan Yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin 22.10.2020 Tarih ve 66/1298 numaralı ihraç belgesi ve başvuru formumuz ekte bulunmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Tertip İhraç Belgesi.pdfEK: 2 SPK-BAŞVURU FORMU .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883412BIST