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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.11.2021 18:24



***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDUUM52218 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 1. kupon faiz oranı bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 75.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,9741
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDUUM52218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.11.2021 28.10.2021 01.11.2021 4,8616 2.430.800 Evet
2 31.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 4,8616
3 02.05.2022 29.04.2022 02.05.2022 4,8616
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
TRFDUUM52218 ISIN kodlu 50.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 1. kupon dönem faizi ödenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973561


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