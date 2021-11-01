***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDUUM52218 ISIN Kodlu Tahvile İlişkin 1. kupon faiz oranı bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 75.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.05.2022Vade (Gün Sayısı) 273Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,9741Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDUUM52218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.11.2021 28.10.2021 01.11.2021 4,8616 2.430.800 Evet2 31.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 4,86163 02.05.2022 29.04.2022 02.05.2022 4,8616Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarTRFDUUM52218 ISIN kodlu 50.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 1. kupon dönem faizi ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973561BIST