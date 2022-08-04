***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin TRFDUUMK2214 ISIN Kodlu Finansman Bono İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.11.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 31Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,81Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDUUMK2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022 7,6438Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051984BIST