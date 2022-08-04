***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.08.2022 18:11
***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin TRFDUUMK2214 ISIN Kodlu Finansman Bono İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 31
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,81
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDUUMK2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022
Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 1
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022 7,6438
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051984
BIST