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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.08.2022 10:39
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin TRFDUUM82223 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDUUM82223
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.04.2022
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 5,6096 2.804.800 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 22,5 50.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052229


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YUNSA 39,48 34.447.534 % 9,97  
MIATK 41,54 66.052.794 % 9,95  
RODRG 23,30 3.619.016 % 9,60  
MEPET 3,39 11.228.165 % 8,65  
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12:11 Alış Satış %  
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Sterlin 21,7382 21,8472 % 0,09  
Frank 18,7393 18,8521 % 0,30  
Riyal 4,7651 4,7890 % 0,26  
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12:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -4,03  
Altın Gr. 1.032 1.032 0,55  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.911 6.962 -28,00  
Yarım 3.367 3.404 -14,00  
Çeyrek 1.689 1.701 -7,00  
Gümüş.Ons 20,08 20,10 -0,09  
Gümüş Gr. 11,60 11,63 -0,01  
B. Petrol 94,63 94,63 0,51  
Seans Raporu 12:11
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