***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin TRFDUUM82223 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.08.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDUUM82223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.04.2022Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 5,6096 2.804.800 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 22,5 50.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052229BIST