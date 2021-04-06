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***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.04.2021 17:36



***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CAN ÜNALAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ZAFER ONAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GAMZE AKGÜNEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR
İBRAHİM ROMANO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
SİMGE ÜNDÜZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
TUNÇ YILDIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YÖNETİCİ DİREKTÖR)
ARLET ONAY DİREKTÖR
CANSU ÖKTEN DİREKTÖR
İLKER ÖZTEN DİREKTÖR
HANİFE RUHAN ERTUĞ DİREKTÖR
ENİS ERGÜN ÖZCAN DİREKTÖR
UĞUR KAYAR DİREKTÖR, İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜ
FATMA GÜLİZ AYKAN DİREKTÖR
ÇİĞDEM NALBANTOĞLU DİREKTÖR
UĞUR MELİH AKÇIN DİREKTÖR
AYLİN ALGAN DİREKTÖR, BAĞDAT CAD. ŞUBE MÜDÜRÜ
ANT İPEK DİREKTÖR
EROL DANIŞ DİREKTÖR
ERTUĞRUL ÇAĞAN DİREKTÖR
MÜJDAT CUMHUR AY ANKARA ŞUBE MÜDÜRÜ
MELİS BELÜR DİREKTÖR
METE İLGEN KIDEMLİ MÜDÜR
EVREN UÇAR KIDEMLİ MÜDÜR
NİMET ÖZKAN KIDEMLİ MÜDÜR
İLHAN BAĞIRGAN KIDEMLİ MÜDÜR
ÇAĞRI EFTUN AKÇA KIDEMLİ MÜDÜR
SİBEL DEMİRTAŞ KIDEMLİ MÜDÜR
ERDAL TAŞLI KIDEMLİ MÜDÜR




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SARKY 15,29 130.541.308 % 10,00  
NTGAZ 12,43 502.607 % 10,00  
TKURU 228,90 2.667.006 % 10,00  
KRONT 66,00 76.680.298 % 10,00  
MTRKS 30,80 217.540 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1442 8,1482 % 0,57  
Euro 9,6520 9,6741 % 0,86  
Sterlin 11,2600 11,3164 % 0,30  
Frank 8,7080 8,7604 % 1,09  
Riyal 2,1676 2,1784 % 0,69  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 15,53  
Altın Gr. 457 457 6,94  
Cumhuriyet 3.017 3.063 34,00  
Tam 3.000 3.076 29,81  
Yarım 1.450 1.488 14,43  
Çeyrek 727 744 7,21  
Gümüş.Ons 25,20 25,23 0,33  
Gümüş Gr. 6,60 6,62 0,13  
B. Petrol 63,30 63,30 1,15  
Seans Raporu 18:05
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