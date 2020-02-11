***USAK* *AVC* *BRMEN* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.02.2020 09:02
***USAK******AVC******BRMEN******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, BRMEN, USAK]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818335
BIST
11:00118.500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 158,49
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.861
11:006,0353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0358
En Düşük
6,0055
11:006,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5874
En Düşük
6,5549
11:00304,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 304,19
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,80
|133.337.027
|% 18,03
|
|SAYAS
|3,59
|5.697.464
|% 14,70
|
|BOSSA
|11,00
|19.063.839
|% 14,11
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|RYSAS
|10,55
|1.837.768
|% -4,09
|
|THYAO
|14,12
|382.152.582
|% 0,71
|
|TSPOR
|3,72
|208.716.263
|% 5,38
|
|YKBNK
|3,01
|201.834.632
|% -3,83
|
|ASELS
|24,24
|155.067.331
|% 0,50
|
|SISE
|5,49
|145.276.139
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,28
|88.929.532
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,01
|201.834.632
|% -3,83
|
|TSPOR
|3,72
|208.716.263
|% 5,38
|
|ODAS
|2,13
|117.266.469
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,62
|63.979.039
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7586
|7,7976
|% 0,21
|
|Frank
|6,1420
|6,1790
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6028
|1,6109
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-4,80
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|53,73
|53,73
|0,46
|