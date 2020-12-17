***USAK* *TRGYO* *AKENR* *OZKGY* *MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.12.2020 18:40
***USAK******TRGYO******AKENR******OZKGY******MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [OZKGY, USAK, TRGYO, AKENR, MAKTK]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde,
Kamil YILDIRIM (30852303) isimli yatırımcının Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (na Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK.E) ve TRGYO.E,
payları piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle haklarında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/12/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/06/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893711
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0904
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7005
18:059,4543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0562
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4410
18:05469,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,26
|Açılış
|: 469,43
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7088
|7,7122
|% -1,16
|
|Euro
|9,4466
|9,4543
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,4361
|10,4884
|% -0,60
|
|Frank
|8,6782
|8,7305
|% -1,13
|
|Riyal
|2,0481
|2,0584
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|27,76
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|0,31
|