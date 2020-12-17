***USAK* *TRGYO* *AKENR* *OZKGY* *MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***USAK******TRGYO******AKENR******OZKGY******MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [OZKGY, USAK, TRGYO, AKENR, MAKTK]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde,Kamil YILDIRIM (30852303) isimli yatırımcının Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (na Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK.E) ve TRGYO.E,payları piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle haklarında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/12/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/06/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893711BIST