***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Süresi 100 YılSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Durmuş TANIŞ 23.468.493,67 TRY 9,59Hüseyin TANIŞ 6.400.498,28 TRY 2,61Harun TANIŞ 6.400.498,28 TRY 2,61Hasan TANIŞ 6.400.498,28 TRY 2,61TOPLAM 42.669.988,51 TRY 17,42DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 202.330.011,49 TRY 82,58TOPLAM 245000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDURMUŞ TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü Hayır 9.59 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHÜSEYİN TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 2.61 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırNUH DAĞDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 01.09.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiÖMER FATİH KARAYEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.02.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıHARUN TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.10.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2.61 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi ÜyesiDiğer HususlarAçıklamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878676BIST