***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
30.03.2021 19:30
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) aktifinin ve hasılatının önemli kısmını oluşturan Utopia World Hotel'in satışı nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 35/1-ğ maddesi kapsamına girdiği dikkate alınarak, Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında işlem sırasının 31/03/2021 tarihinde kapatılmasına ve 01/04/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. UTPYA Ana Pazar Yakın İzleme Pazarı 01/04/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921983
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1463
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1294
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
18:05451,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,85
|Açılış
|: 451,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3395
|8,3458
|% 1,78
|
|Euro
|9,7825
|9,7971
|% 1,34
|
|Sterlin
|11,4049
|11,4621
|% 1,47
|
|Frank
|8,8066
|8,8597
|% 1,40
|
|Riyal
|2,2159
|2,2271
|% 1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-28,01
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,10
|64,10
|-0,82
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
-
17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
-
17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
-
17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem