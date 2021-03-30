***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [UTPYA]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) aktifinin ve hasılatının önemli kısmını oluşturan Utopia World Hotel'in satışı nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 35/1-ğ maddesi kapsamına girdiği dikkate alınarak, Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında işlem sırasının 31/03/2021 tarihinde kapatılmasına ve 01/04/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiUtopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. UTPYA Ana Pazar Yakın İzleme Pazarı 01/04/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921983BIST