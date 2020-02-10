***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:58
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818062
BIST
16:55117.771
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -3.243,92
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:556,0203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:556,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:55304,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,56
|Açılış
|: 304,30
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.074.841
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.479.678
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,70
|50.359.896
|% 10,23
|
|ATLAS
|1,81
|24.335.560
|% 7,74
|
|DESA
|5,53
|45.917.871
|% 7,59
|
|DOKTA
|46,30
|61.129.365
|% -14,97
|
|LINK
|28,50
|3.632.248
|% -14,41
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|GYHOL
|25,76
|9.502.713
|% -11,78
|
|BURVA
|14,50
|145.536
|% -11,04
|
|THYAO
|13,99
|1.852.420.791
|% -3,32
|
|TSPOR
|3,36
|833.287.127
|% 5,99
|
|PETKM
|3,96
|583.939.135
|% -3,65
|
|ASELS
|23,84
|528.393.117
|% -2,53
|
|KRDMD
|2,79
|507.897.789
|% -4,78
|
|IHLGM
|1,22
|378.582.497
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,36
|833.287.127
|% 5,99
|
|EKGYO
|1,63
|369.664.454
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,79
|507.897.789
|% -4,78
|
|ODAS
|2,10
|378.002.142
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8005
|% 0,42
|
|Frank
|6,1326
|6,1695
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6000
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,97
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,72
|
|Yarım
|970
|995
|2,77
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,06
|54,06
|-0,39
|
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