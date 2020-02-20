***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 11:33
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820272
BIST
11:58118.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -1.049,11
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.019
11:586,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:586,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:58315,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,33
|Açılış
|: 315,15
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,38
|92.619.578
|% 13,80
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|HATEK
|9,09
|8.398.266
|% 6,19
|
|NATEN
|20,46
|65.680.604
|% 6,12
|
|VERTU
|5,36
|23.575.790
|% -18,79
|
|UTPYA
|5,32
|2.776.160
|% -13,92
|
|HUBVC
|28,80
|30.656.211
|% -11,87
|
|ESCOM
|2,82
|9.526.076
|% -11,60
|
|KRGYO
|2,59
|1.188.164
|% -10,69
|
|BJKAS
|3,63
|628.863.050
|% 3,12
|
|ASELS
|29,20
|616.021.809
|% -1,95
|
|GSRAY
|3,73
|476.349.892
|% -4,36
|
|FENER
|18,70
|450.352.981
|% -3,81
|
|THYAO
|14,75
|410.184.999
|% -1,01
|
|BJKAS
|3,63
|628.863.050
|% 3,12
|
|CEMAS
|1,31
|182.116.276
|% -0,76
|
|GSRAY
|3,73
|476.349.892
|% -4,36
|
|ODAS
|2,14
|153.864.661
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,23
|88.325.279
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8296
|7,8689
|% -0,12
|
|Frank
|6,1714
|6,2086
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6195
|1,6276
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-4,07
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,97
|58,97
|-0,15
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