***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:09
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822535
BIST
10:27103.271
En Yüksek
|Değişim
|: -6,47%
|| -7.147,58
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:276,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:276,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0368
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:27325,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,98
|Açılış
|: 325,24
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,96
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|HUBVC
|24,28
|3.200.058
|% 4,96
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|TUKAS
|10,90
|135.389
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,00
|73.023
|% -20,00
|
|IHEVA
|3,04
|65.667
|% -16,25
|
|TSPOR
|4,50
|10.394.350
|% -16,20
|
|IZMDC
|8,55
|17.100
|% -16,18
|
|DYOBY
|4,12
|1.026.264
|% -15,92
|
|THYAO
|11,14
|170.423.143
|% -8,31
|
|ASELS
|26,20
|139.108.321
|% -6,36
|
|KRDMD
|2,53
|46.902.807
|% -7,33
|
|PETKM
|3,53
|43.836.018
|% -5,61
|
|TUPRS
|97,90
|43.353.694
|% -4,86
|
|EKGYO
|1,32
|34.194.903
|% -10,20
|
|IHLGM
|1,16
|26.862.230
|% -10,08
|
|KRDMD
|2,53
|46.902.807
|% -7,33
|
|IHLAS
|0,70
|12.403.213
|% -10,26
|
|ODAS
|1,87
|29.121.842
|% -8,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9930
|8,0331
|% 0,28
|
|Frank
|6,4162
|6,4549
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6553
|1,6636
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-14,24
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|-1,49
|