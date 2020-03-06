***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 10:58
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824852
BIST
12:56109.306
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.508,64
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.219
12:566,0964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0172
|Açılış
|: 6,0890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:566,8895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8950
En Düşük
6,8333
12:56329,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,85
|Açılış
|: 329,85
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.277.925
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|4.754.766
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,43
|10.298.612
|% 11,96
|
|VAKKO
|6,19
|111.654.079
|% 11,93
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|GARFA
|4,83
|9.767.346
|% -6,94
|
|KRONT
|19,17
|11.435.449
|% -6,94
|
|OTKAR
|145,20
|8.395.856
|% -6,62
|
|THYAO
|11,21
|593.195.975
|% -4,27
|
|ASELS
|29,60
|352.266.390
|% -2,25
|
|EREGL
|8,94
|291.103.419
|% 2,17
|
|GARAN
|9,94
|250.591.014
|% -3,50
|
|YKBNK
|2,42
|164.898.795
|% -4,35
|
|ODAS
|2,09
|159.944.390
|% -2,34
|
|KARSN
|1,84
|130.957.692
|% -3,66
|
|YKBNK
|2,42
|164.898.795
|% -4,35
|
|EKGYO
|1,43
|90.319.301
|% -2,72
|
|THYAO
|11,21
|593.195.975
|% -4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8961
|7,9357
|% -0,07
|
|Frank
|6,4656
|6,5045
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|12,30
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|24,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|29,44
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|14,24
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,13
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,71
|48,71
|-1,28
|