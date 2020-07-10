***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:41
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858899
BIST
14:28113.970
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -1.823,88
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:286,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:287,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:28398,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,01
|Açılış
|: 398,96
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|36.975.382
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.176.755
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|BRYAT
|78,80
|27.753.095
|% 9,83
|
|LIDFA
|3,24
|14.013.461
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.369.448
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|5.815.636
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.581.276
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,70
|44.312.771
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,07
|942.507.715
|% -4,17
|
|TRKCM
|4,60
|777.729.469
|% -0,65
|
|SISE
|6,23
|699.449.220
|% -2,35
|
|GARAN
|7,80
|687.427.791
|% -1,39
|
|THYAO
|11,58
|564.956.346
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,07
|942.507.715
|% -4,17
|
|ZOREN
|2,46
|415.962.988
|% -2,38
|
|TRKCM
|4,60
|777.729.469
|% -0,65
|
|KRDMD
|2,98
|430.327.982
|% -3,56
|
|IHLGM
|1,59
|225.442.949
|% -5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6416
|8,6850
|% 0,18
|
|Frank
|7,2636
|7,3074
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,39
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.615
|9,90
|
|Tam
|2.670
|2.683
|10,20
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|5,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|-0,55
|