***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 17:09
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864913
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
18:058,2070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
18:05445,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,79
|Açılış
|: 445,54
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|ROYAL
|2,32
|7.385.474
|% 9,95
|
|TURGG
|66,35
|24.639.043
|% 9,94
|
|KRGYO
|7,31
|82.738.709
|% 9,92
|
|KLGYO
|7,20
|47.074.837
|% 9,92
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|BURCE
|28,22
|21.067.259
|% -9,96
|
|CMBTN
|71,50
|10.931.084
|% -9,49
|
|ALGYO
|15,04
|64.487.659
|% -9,29
|
|CEMTS
|10,94
|122.549.100
|% -9,21
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0569
|9,1023
|% -0,03
|
|Frank
|7,5720
|7,6177
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|17,33
|
|Altın Gr.
|445
|446
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.954
|3,60
|
|Tam
|3.003
|3.040
|3,80
|
|Yarım
|1.458
|1.482
|1,80
|
|Çeyrek
|731
|743
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,23
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|0,12
|
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