***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 13:56
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901826
BIST
14:031.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
14:037,4446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
14:039,0686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0354
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
14:03444,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,88
|Açılış
|: 444,13
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler14:03
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.343.554
|% -9,99
|
|LUKSK
|36,08
|3.178.260
|% -7,49
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|BRMEN
|3,02
|378.212
|% -6,21
|
|THYAO
|13,13
|1.802.644.955
|% 2,10
|
|SISE
|7,76
|1.431.145.975
|% 1,57
|
|TKFEN
|19,04
|947.527.410
|% 2,37
|
|TCELL
|16,99
|922.050.816
|% 1,80
|
|PETKM
|5,20
|807.324.320
|% -1,70
|
|TSKB
|1,87
|524.044.154
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,45
|627.300.880
|% 0,00
|
|SISE
|7,76
|1.431.145.975
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,68
|585.464.161
|% 4,55
|
|PETKM
|5,20
|807.324.320
|% -1,70
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4415
|7,4446
|% -0,13
|
|Euro
|9,0635
|9,0686
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,1518
|10,2027
|% -0,05
|
|Frank
|8,3502
|8,4005
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9791
|1,9890
|% -0,10
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,56
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,24
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|56,57
|56,57
|-0,01
|