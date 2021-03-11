Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UTPYA* *CASA* *PSDTC* *DENGE* *BUCIM* *METUR* *FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

11.03.2021 17:48



***UTPYA******CASA******PSDTC******DENGE******BUCIM******METUR******FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BUCIM, CASA, DENGE, FORMT, METUR, PSDTC, UTPYA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BUCIM 1 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E ERKAN BARUTÇUOĞLU 128.246,371
CASA 2 CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş. E YAKUP GENÇ 147,670
DENGE 3 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E SADİ AYAZ 2.450.000,000
FORMT 4 FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FİLİZ KUMRU 0,900
METUR 5 METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. E FİLİZ KUMRU 14.192,000
PSDTC 6 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. E MİNEREKS DİS TİC A.S. 827.357,569 EVET
PSDTC 7 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. E ROTEKS TEKSTİL İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. 772.980,000 EVET
PSDTC 8 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. E SPOT TEKSTİL SANAYİ VE TİCAR ET A Ş 213.520,000 EVET
UTPYA 9 UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. E FİLİZ KUMRU 16.500,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917339


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:571.555
Değişim :  -0,63% |  -9,82
Açılış :  1.575  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.580 En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler17:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 27,50 569.624 % 10,00  
DITAS 18,30 51.577.280 % 9,98  
TRILC 16,10 1.401.199 % 9,97  
CASA 175,30 2.083.662 % 9,97  
RTALB 23,60 135.575.582 % 9,97  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Dolar 7,5203 7,5240 % 0,26  
Euro 8,9910 8,9998 % 0,49  
Sterlin 10,4692 10,5217 % 0,58  
Frank 8,0908 8,1395 % 0,78  
Riyal 2,0008 2,0108 % 0,46  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -1,35  
Altın Gr. 419 419 2,94  
Cumhuriyet 2.777 2.819 9,00  
Tam 2.752 2.824 -1,13  
Yarım 1.330 1.366 -0,55  
Çeyrek 667 683 -0,28  
Gümüş.Ons 26,00 26,03 -0,19  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,01  
B. Petrol 68,61 68,61 0,71  
Seans Raporu 17:57
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru